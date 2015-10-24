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صورة وفيديو - على غرار ميسي ورونالدو .. صلاح يكشف عن شعاره

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صورة وفيديو - على غرار ميسي ورونالدو .. صلاح يكشف عن شعاره صورة وفيديو - على غرار ميسي ورونالدو .. صلاح يكشف عن شعاره

كشف محمد صلاح نجم روما عن شعار يميزه على غرار نجوم العالم أمثال كرستيانو رونالدو وليونيل ميسي.

ويلعب صلاح بقميص روما منذ بداية هذا الموسم بعد موسم ونصف مع بازل وموسم مع تشيلسي عقب صعوده في صفوف المقاولون العرب.

وأعلن صلاح عن شعاره عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك عندما نشر مقطع وصورة تبرز الشعار.

ووضع صلاح رقميه 10 مع منتخب و11 مع روما بالإضافة إلى حرفي MO اختصارا لاسم محمد والذي عرف به من وجوده في صفوف بازل.

ودائما ما يطلق نجوم العالم شعاراتهم عبر حملات إعلانية لشركات الملابس الرياضية مثل أديداس ونايكي.

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فيديو اليوم السابع

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