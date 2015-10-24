دعوة بالمان وH&M إلى المشاركة في هاشتاغ HMBALMAINATION#

يقول روستان: "أريد مخاطبة جيلي. هذا هدفي الرئيسي كمصمم أزياء. تتيح لي H&M فرصة فريدة لإدخال الجميع إلى عالم بالمان، والحصول على جزء من هذا الحلم وخلق حركة عالمية بعنوان HMBalmaination# وهي حركة تدعو إلى الاتحاد بين الناس ستزدهر من خلال الهاشتاغ. وكان هذا التعاون بديهيًا للغاية بالنسبة إلي: فـ H&M ماركة يمكن للجميع الارتباط بها، وهي تدعو إلى الوحدة وأنا داعم لها بالكامل".

تأسست دار بالمان في العام 1945 ولطالما بقيت وفية إلى رؤية مؤسسها وروحه وهي تعبر عن الطاقة والمرح والتسلية والحرية وتجذب الناس من كافة الشرائح. لقد ابتكر روستان هوية فريدة لهذه الدار، تحترم في الوقت نفسه نهجها المتأصل في الخياطة وتواكب العصر مع نفحة من الفن الاستعراضي. أما إلقاء الضوء على جانبها الشعبي الساحرة من خلال التعاون مع H&M، فقد جاء كقرار طبيعي.

وتقول آن صوفي يوهانسن، المستشارة الإبداعية لدى H&M: "نحن متحمسون في H&M لاستضافة بالمان في عداد مصممينا ولابتكار تجربة تستقطب الجميع بالفعل. بفضل مزجها بين الخياطة الفاخرة وروح موضة الشارع، تمتلك دار بالمان أسلوباً فريداً يتسم في آن معاً بالبذخ والوضوح والجاذبية والطاقة. وهي على صلة وثيقة أيضاً بعالمي الفن والموسيقى ما يضيف عنصراً آخر إلى عناصر المفاجأة."

ستتوفر المجموعة ابتداءً من 5 نوفمبر في حوالي 250 محلاً من محلات H&M حول العالم وأيضًا عبر موقعها الإلكتروني وسوف تتضمن ملابس وأكسسوارات لكل من النساء والرجال.