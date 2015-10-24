أناقة النجمات باهرة بتصاميم اللبناني "جورج حبيقة"

باتت أسماء مصممّي الأزياء اللبنانيين مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بأناقة النجمات، وبشكل خاص على السجادة الحمراء. ومن هؤلاء المصمّمين طبعاً "جورج حبيقة"Georges Hobeika الذي يعرف تماماً ما تعشق المرأة ، ويقدّم لها أجمل التصميمات التي تبرز أنوثتها ورونقها، ولهذا بات اسمه المفضل بين النجمات العالميات.

انستقرام سونام كابور عنوان للأناقة

وفي كلّ مناسبة تتألق نجمة على الأقل بفساتينه على السجادة الحمراء. ومؤخراً شاهدنا الممثلة الدنماركية "أليس شاب" Elise Schapp وقد اختارت فستاناً أحمر جذّاباً حمل توقيعه. ومن قبلها تألقت السمراء "كاميلا الفيس" Camila Alves بجامبسوت أسود أنيق وعصري. وقد شاهدنا الممثلة الجميلة "ايفا لونغوريا" Eva Longoria تختار تصاميمه لأكثر من مناسبة، لعلّ أجملها فستان فضي لامع مع ياقة مفتوحة. كما أنّ عارضة الأزياء البرازيلية "ايزابيل غولارت" Izabel Goulart بدت غاية في الروعة هذا العام في مهرجان "كان"، حين اختارت فستاناً أصفر مكشوف الأكتاف من تصميمه. وغيرهن كثيرات ...

وطبعا،ً جمال النجمات لا يكتمل من دون فستان السهرة. وفساتين السهرة التي تحمل توقيع المصمم اللبناني العالمي "جورج حبيقة" Georges Hobeika هي من الأجمل والأكثر روعة وأنوثة دائماً.

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