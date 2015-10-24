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وزير الصحة للرئيس: نعتزم إنشاء مستشفيات تخصصية فى مختلف محافظات مصر

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وزير الصحة للرئيس: نعتزم إنشاء مستشفيات تخصصية فى مختلف محافظات مصر وزير الصحة للرئيس: نعتزم إنشاء مستشفيات تخصصية فى مختلف محافظات مصر

الدكتور أحمد عماد الدين راضي

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم السبت، مع الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان.

وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية إن الوزير استعرض ملامح خطة العمل فى وزارة الصحة على العديد من الأصعدة التى شملت توفير التأمين الصحى للمواطنين، وتحسين الخدمات بالمستشفيات العامة، والارتقاء بقطاع التمريض، وتوفير الأدوية وتطوير قطاع صناعة الدواء.

وأضاف يوسف أن وزير الصحة أشار إلى أن الوزارة قامت بإجراء حصر شامل بكافة التجهيزات الطبية بجميع المستشفيات على مستوى الجمهورية وتم رصد كامل لأوجه النقص بها وسيتم العمل على تفادى أوجه القصور بأسرع ما يمكن، فضلاً عن تطوير البنية الأساسية بالمستشفيات الحكومية، مشيرًا إلى أنه تمت بالفعل إعادة تأهيل عدة مستشفيات بمختلف أنحاء الجمهورية، وسيتم افتتاح بعض المستشفيات التى قاربت على الانتهاء وعددها ثلاثة وسبعون مستشفى.

وأوضح الوزير أن الوزارة تعتزم إنشاء مستشفيات تخصصية فى مختلف محافظات بحيث يكون هناك مستشفى عام وآخر للإصابات وكذا لعلاج الكبد، والرعاية الصحية الأولية، فضلاً عن منظومة متطورة للإسعاف.

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