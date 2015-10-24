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صرف الإسكندرية تنهي استعدادتها لـ «نوات الشتاء»‎

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صرف الإسكندرية تنهي استعدادتها لـ «نوات الشتاء»‎ صرف الإسكندرية تنهي استعدادتها لـ «نوات الشتاء»‎

مكتبة-الاسكندرية

أعلن رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية التابعة لوزارة الإسكان، اللواء يسري هنري،  أنه جرت  مراجعة جميع مصبات “شنايش” تصريف مياه الأمطار بطول طريق الكورنيش بدءًا من كوبري المندرة حتى منطقة قلعة قايتباي بحري، وذلك في إطار الاستعداد المستمر للنوات المتوقعة مع اقتراب دخول فصل الشتاء وسقوط الأمطار التي تتعرض لها المحافظة.

وناشدت الشركة -في بيان لها- مساء اليوم جميع النوادي والفنادق والكافيتريات التي تقع في نطاقها هذه المصبات بعدم غلق المصبات أثناء النوة حتى لا تتسبب في غرق طريق الكورنيش وتوقف الحركة المرورية وتعطيل مصالح المواطنين.

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