بالفيديو - رغم وفاة والدته.. أوباما ' البديل ' يخطف الفوز للاتحاد في الدقيقة 94

سجل يوسف أوباما مهاجم الزمالك المعار للاتحاد السكندري هدف فوز فريقه القاتل على الإنتاج الحربي في مباراتهما بالجولة الثانية للدوري المصري.

ولعب أوباما الذي توفت والدته قبل المباراة بديلا.. ودفع به ملادينوف المدير الفني للاتحاد في الدقيقة 81 والنتيجة تشير للتعادل السلبي.

ورغم أحزانه.. انطلق أوباما في هجمة مرتدة للاتحاد ونجح في تحويل كرة "لوب" بسيط من فوق الحارس المتقدم في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.

واحتفل أوباما بأول أهدافه في أولى مشاركاته بقميص الاتحاد باكيا بعد أن قبل الشارة السوداء.

وحصد الاتحاد النقاط الثلاثة الثانية وبات ست نقاط في الصدارة مع الداخلية بفارق لصالح الأخير.

وشارك من الإنتاج الحربي محمد زيدان أساسيا قبل أن يشترك محمود عبد الحكيم بدلا منه ولم ينجحا في تشكيل خطورة على مرمى زعيم الثغر.

وطُرد علي عيد لاعب الإنتاج بعد تعديه على باولو سيزار لاعب الاتحاد الذي جذبه من القميص.

وخسر الإنتاج مباراته الثانية في الدوري المصري هذا الموسم بعد سقوطه أمام الإسماعيلي بهدفين نظيفين.

شاهد الهدف