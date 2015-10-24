الجبورى يدعو الأمم المتحدة لدور فاعل فى المصالحة العراقية ومساعدة النازحين

دعا رئيس مجلس النواب العراقى د. سليم الجبورى الأمم المتحدة إلى لعب دور فاعل فى مشروع المصالحة الوطنية المرتقب فى العراق ، وقال: لابد من توفر الظروف الموضوعية والذاتية التى أصبحت تتطلب منا العمل الجاد معا لإنجاز مشروع المصالحة التاريخى برعاية أممية تحفظ السيادة العراقية وتكون محل إجماع وطنى يخرج العراق من النفق المظلم.

ولفت الجبوري- فى رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون بمناسبة الذكرى الـ70 لتأسيس المنظمة الدولية - إلى أن العراق هى احدى الدول التى تعانى من الإرهاب الذى تسبب فى نزوح وتهجيره ملايين العراقيين من محافظات سيطر عليها تنظيم داعش الإرهابى وتعرضت لعمليات تخريب هائلة لم تخل من انتهاكات لحقوق الانسان بفعل عمليات انتقام غير مسيطر عليها من بعض السكان.

وأضاف: لا يزال الملايين من النازحين غير قادرين على العودة الى مساكنهم لأسباب بعضها سياسى والآخر فنى وأمنى ، وهذا يحملنا عبئا كبيرا وخطيرا مع قدوم فصل الشتاء فى ظل عدم صلاحية مخيمات النزوح للسكن الإنسانى ، مما يضيف علينا وعليكم مهمة أخرى نحتاج الى التنسيق بصددها لإنقاذ أرواح وكرامة الملايين من سكان المناطق المنكوبة.

وهنأ رئيس مجلس النواب العراقى الأمين العام للأمم المتحدة وأعضاء المنظمة بذكرى تأسيسها ، متمنيا نجاح مهمة المنظمة الإنسانية خدمة للبشرية وتحقيق السلام والأمن والاستقرار بالعالم.

وأشار إلى أن العالم يمر بمرحلة استثنائية من تاريخ البشرية، حيث يعج العالم بالصراعات والنزاعات ويرتفع وينتشر بشكل غير معهود الإرهاب فى مناطق كثيرة من العالم وبالتحديد فى منطقة الشرق الأوسط مقابل ارتفاع مؤشر الفقر فى ذات الوقت الذى تنخفض فيها مؤشرات حقوق الإنسان والحريات العامة ويزداد فيه مؤشر الكوارث البيئية والإنسانية.