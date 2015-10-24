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مقتل وإصابة 14 شخصا بتفجيرات استهدفت مواكب للشيعة شمال العاصمة العراقية

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مقتل وإصابة 14 شخصا بتفجيرات استهدفت مواكب للشيعة شمال العاصمة العراقية مقتل وإصابة 14 شخصا بتفجيرات استهدفت مواكب للشيعة شمال العاصمة العراقية
أصيب تسعة أشخاص بتفجير انتحارى استهدف موكبا شيعيا لإحياء ذكرى استشهاد الإمام الحسين شمال العاصمة العراقية بغداد.
>وذكر مصدر أمنى لمراسل (وكالة أنباء الإعلام العراقي واع) أن "القوات الأمنية قتلت انتحاريا يرتدى حزامًا ناسفًا بإطلاق النار عليه قبل تفجير نفسه على مواكب للعزاء بمنطقة الشعب".

وأضاف أن "قتل الانتحارى أدى إلى انفجار الحزام الناسف الذى يرتديه ما أسفر عن إصابة ستة من عناصر الشرطة وثلاثة أشخاص من المارة".

ولقى مدنيان حتفهما وأصيب ثلاثة آخرون بانفجار عبوة ناسفة قرب موكب شيعى فى المحمودية جنوبى بغداد.

وذكر مصدر أمنى، أن "عبوة ناسفة انفجرت بالقرب من موكب لإعداد الطعام بمناسبة ذكرى عاشوراء فى منطقة المحمودية جنوبى بغداد ما أسفر عن مقتل مدنيين اثنين وإصابة ثلاثة آخرين".

وأضاف أن "القوات الأمنية أغلقت مكان الحادث ونقلت المصابين إلى المستشفى والجثتين إلى دائرة الطب العدلي".
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