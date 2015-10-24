بالصور: ديكورات 2016 من "لندن"

مثل كلّ عام، تحتضن مدينة "لندن" فعاليات معرض 100% Design للــ"ديكورات" الداخلية المعاصرة. في دورته الحادية والعشرين، استقطب المعرض جمهوراً كبيراً من عشاق الديكور وصّناع التصميمات الداخلية، إضافة إلى المئات من دور التصميم من داخل بريطانيا وخارجها، مع مشاركة متميزة من مجموعة من المواهب الواعدة، التي عادةً ما تُضيف للمعرض مزيداً من الحيوية و"الفانتازيا" والخطوط الجريئة.

الجديد في دورة هذا العام، هو انتقال العروض والورش إلى قاعات "أولمبيا لندن" في غرب "لندن"، حيث ساهمت الإضاءة الطبيعية للمكان في إبراز جماليات الــ"ديكورات" والألوان، واقتربت من أجواء البيت الدافئة والأليفة. وقد شاركت، إلى جانب دور التصميم البريطانية التي كان لها حصة الأسد، مجموعة كبيرة من المصممين من مختلف أنحاء العالم، ومنها: فرنسا وكوريا وجمهورية التشيك وألمانيا وهنغاريا وتشيلي وإيطاليا وأستراليا واليابان وهولندا والسويد والبرتغال، مع مشاركة مميزة من الصين.

ديكورات "نيو كلاسيكية" بذوق سعودي

يعدّ هذا المعرض بوابة ومدخلاً إلى آخر الصرعات في موضة الديكور، خصوصاً ما يتعلّق بأثاث و"أكسسوارات" المطابخ والحمّامات والصالونات وغرف النوم والحدائق والأرضيات والإضاءة والقطع متعدّدة الوظائف.

وكان التركيز في هذا الموسم على:

• الــ"ديكورات" الصديقة للبيئة.

• الألوان ودورها في توفير المتعة البصرية في عالم الديكور.

"سيدتي. نت" كان حاضراً في معرض 100% Design في "لندن"، وعاد للقارئات بهذه الاختيارات.

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