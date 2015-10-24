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سيف بن زايد يقدم واجب العزاء لأسرة الشهيد حمود العامري

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سيف بن زايد يقدم واجب العزاء لأسرة الشهيد حمود العامري سيف بن زايد يقدم واجب العزاء لأسرة الشهيد حمود العامري

قدم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية مساء اليوم واجب العزاء إلى ذوي وأسرة شهيد الوطن حمود علي صالح العامري من أفراد قواتنا المسلحة البواسل الذي استشهد متأثرا بجراحه ضمن مشاركة قواتنا في التحالف العربي في عملية إعادة الأمل في اليمن الذي تقوده المملكة العربية الشقيقة للوقوف إلى جانب الحق والعدل والحكومة الشرعية في اليمن.

وعبـر سموه خلال زيارته خيمة العزاء في مدينة العين عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة الشهيد.. سائلا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن ينزله منازل الصديقين والشهداء والأبرار وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

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