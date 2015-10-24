حان الوقت لنظام عناية بالشعر يتناسب مع أسلوب حياتك السريع

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تتبنى سيدات اليوم في مختلف أرجاء منطقة الشرق الأوسط أسلوب حياة يتسم بالنشاط والحيوية، ومليء بالمشاغل المختلفة، ففي نهاية المطاف لدى المرأة اليوم قائمة طويلة من المهام سواء كانت سيدة عاملة أو ربّة منزل، وهو ما يعني أمراً واحداً فقط، ليس لديك وقتاً كافياً تخصصينه لنفسك، ومن محاولة بناء توازن صحي بين العمل والحياة، إلى التنقّل وسرقة بعض الوقت لممارسة الرياضة في الصالة بين الحين والآخر، ليس هناك شك بأن سيدة القرن الواحد والعشرين تحمل على عاتقها الكثير من المهام والمسؤوليات الكبيرة، ولحسن الحظ، وفي خضم جداول المواعيد المزعجة هذه، هناك شيء واحد فقط يمكن للسيدات شطبه من قائمة المهام، وهو الحصول على شعر جميل ومذهل، كل يوم، أليس هذا مريحاً؟ الآن، يمكن الاستفادة من كل ذلك الوقت الذي تمضيه المرأة بالقلق من شعرها، واستغلاله في أمور أخرى أكثر إنتاجية.

إذاً ما هو السر للحصول على شعر انسيابي مفعم باللمعان والصحة، بدون قضاء ساعات طوال أمام المرآة؟ جلسنا مع مصفف شعر المشاهير اللبناني ميشيل زيتون، ليشاركنا بعض النصائح والخدع البسيطة لبرنامج العناية بالشعر، مصممة بشكل خاص لسيدة اليوم دائمة الانشغال:

• لا تغسلي شعرك يومياً، ليس لتوفير الوقت فقط: تقوم فروة رأسك بإنتاج زيوت حماية طبيعية، وإن تجريد خصلات شعرك من هذه الزيوت الطبيعية يمكنه أن يؤدي إلى حصولك على شعر متقصف، وضعيف، وخال من الحياة، وباستثناء ما إذا كنت تمارسين الرياضة يومياً، يجب عليك غسل شعرك مرتين أسبوعياً فقط.

• لا تصففيه بشكل مفرط: استخدام الحرارة، مثل مجففات الشعر وأدوات التنعيم بشكل منتظم (وعلى الشعر المبلل) يمكنه أن يتسبب بالضرر، والنهايات المتقصفة، والتكسر، وإذا كان لا بد من استخدام الحرارة، تأكدي من استخدام منتجات الحماية من الحرارة قبل ذلك، أي قبل تعريض شعرك للحرارة، والأهم من ذلك، احرصي على ترطيب خصلات شعرك.

• التسريح المفرط هو أمر مرفوض أيضاً: في الحقيقة، التسريح المفرط يمكنه أن يؤدي إلى إلحاق الضرر بالطبقة الخارجية من شعرك ويسبب التكسّر، حاولي تسريح شعرك مرة واحدة يومياً عندما يكون جافاً، فالشعر يكون أكثر عرضة للتلف عندما يكون مبتلاً، أي أنه يكون أكثر عرضة للتكسر، ويصبح ضعيفاً.

• استخدمي شامبو يمتلك خصائص ترطيب فائقة: هيد آند شولدرز العناية الكاملة على سبيل المثال قادر على تقديم نتائج تمنحك شعراً انسيابياً جميلاً ومفعماً بالترطيب، وهو يقدم ترطيباً أكثر بست مرات مقارنة بمنتجات الشامبو التقليدية، وإضافة إلى ذلك، يعمل هذا المنتج الثوري على تخليص شعرك من الجفاف، ويحارب التجعّد، ويمنح فروة رأسك الترطيب اللازم، ليترك شعرك فواحاً برائحة منعشة ومظهر ناعم ورائع يمكن التحكم به بسهولة، حتى عندما يكون يومك مليئاً بالمشاغل وليس لديك الوقت لشعرك.