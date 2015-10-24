البابونج والليمون لتفتيح الشعر طبيعياً! النتيجة مذهلة

في هذا الجو نميل دائماً إلى تفتيح لون شعرنا بهدف التجديد. فلمَ لا نتجنب استخدام المنتجات الكيميائية التي تدمر الشعر وتعمل على تساقطه ونستبدلها بمواد طبيعية متاحة باستمرار في المنزل؟؟

هل تظنين بأنّ هذه الطريقة لن تكون فعالةً؟ إذًا، فلمَ لا نقوم بتجربتها؟ فقد تكون أكثر متعة وفعالية من الطرق الكيميائية!! إليك بعض المواد الطبيعية التي ستساعدك على هذا الأمر.

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1.شاي البابونج: هو واحد من الزيوت الأساسية اللطيفة على شعرك. لذا، يمكن استخدامه على جميع أنواع الشعر؛ فإذا كان لديك شعر أسود قاتم تريدين تفتيحه وإضافة القليل من التوهج الذهبي إليه؛ كل ما عليك فعله هو ملء قدح كبير بالماء المغلي، ثم وضع القليل من البابونج وتركه لمدة عشر دقائق، وبمجرد أن يبرد الشاي، ضعيه على شعرك واتركيه حتى صباح اليوم التالي، ثم اشطفيه بالماء الفاتر. كرري هذه العملية مرتين أو ثلاث مرات أسبوعيًّا حتى تحصلي على درجة اللون الذي تريدينه.

2.الليمون: يساعدك الليمون في الحصول على خصلات فاتحة لشعرك. قومي بخلط ملعقتين من عصير الليمون في كوب من الماء الدافئ، واغسلي شعرك به، ثم دعيه يجف في الشمس؛ حتى تسمحي للحرارة أن تعطيك اللون الذي تريدينه، ثم اشطفي شعرك بالماء الفاتر وقومي بعمل قناع بزيت جوز الهند للتخلص من جفافه.

3.القرفة: إذا كنت قلقةً من الذهاب إلى صالونات التجميل لتحصلي على اللون المفضل لديك فالقرفة هي أحد الأقنعة الآمنة على شعرك، فكل ما عليك فعله هو مزج ملعقة صغيرة من القرفة مع كمية من الماء حتى تحصلي على عجينة، ثم ضعي بلسم الشعر الخاص بك على شعرك الرطب، واشطفيه بالماء، ثم ضعي المزيج على شعرك واتركيه لمدة ست ساعات، ثم اشطفيه وتمتعي بشعر أكثر إشراقاً وذي رائحة عطرة ومميزة.

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