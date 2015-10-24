يغادر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، القاهرة، صباح اليوم السبت، متجهًا إلى أسوان، استعدادا لمواجهة فريقها غدًا بالأسبوع الثاني بالدوري العام.
> وكان الجهاز الفنى للزمالك بقيادة البرتغالي فيريرا، اختار 18 لاعبا لمواجهة أسوان، من ضمنهم الثنائي إبراهيم صلاح وإبراهيم عبدالخالق بعد تعافيهما من الإصابة.
«الزمالك» يطير إلى أسوان استعدادًا لمباراة الغد
يغادر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، القاهرة، صباح اليوم السبت، متجهًا إلى أسوان، استعدادا لمواجهة فريقها غدًا بالأسبوع الثاني بالدوري العام.