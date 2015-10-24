«الزمالك» يطير إلى أسوان استعدادًا لمباراة الغد

يغادر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، القاهرة، صباح اليوم السبت، متجهًا إلى أسوان، استعدادا لمواجهة فريقها غدًا بالأسبوع الثاني بالدوري العام.

> وكان الجهاز الفنى للزمالك بقيادة البرتغالي فيريرا، اختار 18 لاعبا لمواجهة أسوان، من ضمنهم الثنائي إبراهيم صلاح وإبراهيم عبدالخالق بعد تعافيهما من الإصابة.