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«الزمالك» يطير إلى أسوان استعدادًا لمباراة الغد

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«الزمالك» يطير إلى أسوان استعدادًا لمباراة الغد «الزمالك» يطير إلى أسوان استعدادًا لمباراة الغد

الزمالك – أرشيفية

يغادر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، القاهرة، صباح اليوم السبت، متجهًا إلى أسوان، استعدادا لمواجهة فريقها غدًا بالأسبوع الثاني بالدوري العام.
> وكان الجهاز الفنى للزمالك بقيادة البرتغالي فيريرا، اختار 18 لاعبا لمواجهة أسوان، من ضمنهم الثنائي إبراهيم صلاح وإبراهيم عبدالخالق بعد تعافيهما من الإصابة.

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