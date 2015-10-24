وزارة الطاقة الأمريكية تلغي خطة لنقل «نفايات نووية» لولاية إيداهو

قامت وزارة الطاقة الأمريكية، اليوم السبت، بإلغاء خطة لشحن وقود نووي مستنفد إلى مختبر “إيداهو” الوطني.

وأبدى حاكم ولاية “إيداهو” سي أل بوتش، والمدعي العام للولاية لورانس واسدين – حسبما أفادت قناة “سكاي نيوز” الإخبارية – تأييدهما المشروط لعمليتي نقل مقترحتين لنفايات عالية الإشعاع، قائلين إنهما “ستعززان وضع المختبر والاقتصاد المحلي حول شلالات إيداهو حيث يقع المفاعل”.

يذكر أن المحادثات بين وزارة الطاقة الأمريكية وولاية “إيداهو” قد انهارت وسط معارضة متزايدة للخطة من قبل حاكمين سابقين لإيداهو أقام أحدهما دعوى قضائية الشهر الماضي.