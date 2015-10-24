غدًا.. مؤتمر صحفي لرئيس بعثة “الكوميسا” لمتابعة الانتخابات البرلمانية

يعقد فيليكس موتاتى رئيس بعثة تجمع السوق المشتركة لدول جنوب وشرق أفريقيا (كوميسا) لمتابعة الانتخابات البرلمانية فى مصر غدًا الأحد، مؤتمرًا صحفيًا بأحد الفنادق بالقاهرة.

وكانت الكوميسا قد قررت إيفاد بعثة لمتابعة للانتخابات البرلمانية برئاسة فيليكس موتاتي عضو لجنة حكماء الكوميسا وزير التجارة الأسبق في زامبيا.

وتضم البعثة نحو 50 مراقبا من المسئولين الحكوميين رفيعي المستوى بالدول الأعضاء بالتجمع , إلى جانب ممثلين عن هيئات إدارة الانتخابات ومنظمات المجتمع المدني المعتمدة بالدول الأعضاء بالكوميسا.

وتجدر الإشارة إلى أنه سبق لتجمع الكوميسا المشاركة في متابعة الانتخابات الرئاسية فى عام 2014.