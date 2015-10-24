مرشح هواء سيارة «تالف» يعطل حركة القطارات في الفيوم

عادت حركة القطارات بالفيوم إلى العمل بعد توقف دام لعدة ساعات، إثر تلقي الأجهزة الأمنية بلاغًا بوجود جسم غريب على القضبان بالقرب من محطة قرية سيلا، وبانتقال خبراء المفرقعات تبين أنه مرشح هواء سيارة تالف.

وكانت مديرية أمن الفيوم برئاسة مساعد وزير الداخلية، اللواء ناصر العبد؛ تلقت إخطارًا من العميد هشام صادق مدير الحماية المدنية بورود بلاغ بالاشتباه في جسم غريب على شريط السكة الحديد بالقرب من رصيف محطة سيلا.

> وبانتقال خبراء المفرقعات وأجهزة الحماية المدنية، جري تأمين المكان وفحص الجسم الغريب الذي تبين أنه مرشح هواء سيارة تالف، وجرى استئناف حركة القطارات.