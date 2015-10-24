أخبار عاجلة

دراسة: جراحات استئصال المرارة قد لا تكون ضرورية في كثير من الأحيان -
هل ينمي الاستماع إلى الموسيقى الذكاء؟ -
محافظ القليوبية يلغي قرار وقف 3 جمعيات أهلية بكفر شكر -
الفرقاطة الروسية جريجوروفيتش تتوجه إلى سوريا -
الريال في مهمة صعبة أمام أتلتيكو.. وبرشلونة يراقب -
8 الصبح - السفير هاني خلاف حول الملف السوري والضربة الأمريكية التى تواجهت لقوات بشار الأسد -
أسعار اللحوم والدواجن والأسماك.. اليوم السبت -
«الزراعة» تنظم ورشة تدريبية لتعزيز الأمن الغذائي -
8 الصبح - السفير هاني خلاف : أستغرب من "الشماتة" الظاهرة من المعارضة السورية بعد الضربة الأمريكية -
السيسي يلتقي وفدا من الكونجرس في «الاتحادية» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

بالفيديو.. «Nike» تبتكر حذاء يربط نفسه تلقائيًا

Google+ Print
بالفيديو.. «Nike» تبتكر حذاء يربط نفسه تلقائيًا بالفيديو.. «Nike» تبتكر حذاء يربط نفسه تلقائيًا

أرشيفية

أصبح حقيقة الآن ما كان خيالاً علمياً في فيلم “الرجوع إلى المستقبل”، بعد أن أعلنت شركة”Nike” عن حذاء ذاتي الربط.
> وفي على صفحة الممثل الأميركي الشهير، مايكل فوكس، بطل “العودة للمستقبل” والذي أصيب برعاش يمنعه من ربط حذائه، ظهر الحذاء الجديد رابطاً نفسه بنفسه.

ويتوقع أن يتوفر الحذاء، الذي يمنح ذوي الاحتياجات الخاصة أملاً بالاعتماد على أنفسهم، في 2016، فيما ستذهب أرباح المنتج إلى مؤسسة أبحاث باركنسون، المختصة بمرض الشلل الرعاشي، والتابعة لمؤسسة مايكل فوكس.

يذكر أن الفيديو الذي نشر لأول مرة على صفحة المؤسسة بفيسبوك حصل على 11 مليون مشاهدة خلال 11 ساعة فقط.

" frameborder="0">

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
فيديو.. برلمانية تهاجم جامعة الدول العربية: ما فكروش في اللى حصل بسوريا

فيديو.. برلمانية تهاجم جامعة الدول العربية: ما فكروش في اللى حصل بسوريا

بالفيديو.. كهربا يتقدم للاتحاد في موقعة النصر

بالفيديو.. كهربا يتقدم للاتحاد في موقعة النصر

فيديو| بكري: ترامب يمارس البلطجة.. والنتيجة «حرب عالمية ثالثة»

فيديو| بكري: ترامب يمارس البلطجة.. والنتيجة «حرب عالمية ثالثة»

بالفيديو: مذيعة في قناة إسرائيلية تخرج عن طورها وتقول ردا على مجزرة خان شيخون وينكم يا عرب

بالفيديو: مذيعة في قناة إسرائيلية تخرج عن طورها وتقول ردا على مجزرة خان شيخون وينكم يا عرب