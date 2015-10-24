بالفيديو.. «Nike» تبتكر حذاء يربط نفسه تلقائيًا

أصبح حقيقة الآن ما كان خيالاً علمياً في فيلم “الرجوع إلى المستقبل”، بعد أن أعلنت شركة”Nike” عن حذاء ذاتي الربط.

> وفي فيديو على صفحة الممثل الأميركي الشهير، مايكل فوكس، بطل “العودة للمستقبل” والذي أصيب برعاش يمنعه من ربط حذائه، ظهر الحذاء الجديد رابطاً نفسه بنفسه.

ويتوقع أن يتوفر الحذاء، الذي يمنح ذوي الاحتياجات الخاصة أملاً بالاعتماد على أنفسهم، في 2016، فيما ستذهب أرباح المنتج إلى مؤسسة أبحاث باركنسون، المختصة بمرض الشلل الرعاشي، والتابعة لمؤسسة مايكل فوكس.

يذكر أن الفيديو الذي نشر لأول مرة على صفحة المؤسسة بفيسبوك حصل على 11 مليون مشاهدة خلال 11 ساعة فقط.

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