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الرومان العلاج السحري و المدهش لإذابة دهون الكرش في وقت قياسي جدا….

  • الصحة
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الرومان العلاج السحري و المدهش لإذابة دهون الكرش في وقت قياسي جدا…. الرومان العلاج السحري و المدهش لإذابة دهون الكرش في وقت قياسي جدا….

يعتبر التخلص من هو حلم يحلم به من يعاني من السمنة وزيادة في الوزن بشكل كبير فالكثير ممن يمتلكون زيادة في السمنة ودهون البطن لا يجدون حل سهل سريعة وبسيط للتخلص من الموجود في منطقة البطن لهذا نقدم لكم  علاج طبيعي ومدهش لأذابه دهون الكرش في اقل وقت.

عصير الرمان العلاج الطبيعي لأذابه الدهون من منطقة الكرش .
يعتبر الرومان له فوائد عديدة خارقة ولكن دعونا نقدم لكم اشهر الفوائد الحديثة المستكشفة من فوائده فعصير الرومان له القدرة الفائقة علي اذأبه دهون الفخذ و الكرش والمعدة بشكل سحري فعلا حيث قد اثبت الباحثين في مجال التغذية بان عصير الرومان يقوم بتقليل نسبة الحمض الدهني في الدم مما يؤدي إلى حرق الدهون خصوصا في منطقة  الكرش كما يساعد عصير الرومان في تقليل الإصابة بالجلط الدماغية والنوبات القلبية ومرض السكر والتهابات المفاصلة المؤلمة وغيرها من الأمراض .

لهذا سوف يتساءل  الكثير هل عصير الرومان يعني إحضار الرمان وضعه في الخلاط ومن ثم شربه أما هذا خطا؟

نعم هذه الطريقة خطا فالعصير يجب أن يحضر بطريقة معينة قبل شربه وليس بالطريقة الشائعة ولهذا سوف نقدم لكم اكثر من طريقة لكي تتلاءم جميعه معكم .

الطريقة الأولي .نقوم بقطع الرومان إلي قطعتين  ومن ثم نقوم بعصره في عصارة حمضيات ومن ثم يتم شرب العصير بدون تخفيفه بالماء أو بأي شي

الطريقة الثانية .نقوم بتنظيف حوالي كيلو رمان جيدا وبعد الحصول علي حبات الرومان نقوم بنقعه لمدة ساعة حتي تنظف جيدا ومن بعد التنظيف نقوم بعصر حبات الرومان بإيدينا ومن ثم نتركه لمدة ليلة كاملة وفي أثناء هذه الليلة نقوم بتحريك العصير الناتج من حبات الرومان وفي الصباح وبعد تركه ليلة كاملة نقوم بوضع المزيج الناتج من حبات الرومان في الخلاط وبعد ذلك نتركه لساعتين لتشربوا العصير السحري حقا.

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