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نسخة جديدة لتطبيق «فيس بوك» تحل مشكلة استهلاك البطارية

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نسخة جديدة لتطبيق «فيس بوك» تحل مشكلة استهلاك البطارية نسخة جديدة لتطبيق «فيس بوك» تحل مشكلة استهلاك البطارية

أرشيفية

اطلقت شركة فيسبوك تحديث جديد لتطبيقها الرسمي العامل على نظام iOS وذلك بعد ورود العديد من الشكاوي من مستخدمي آبل حول قيام تطبيق فيس بوك باستهلاك البطارية بشكل كبير.

ويتوفر التحديث ابتداءً من اليوم ويقوم بحل مشكلة الدوران المستمر لوحدة المعالجة المركزية “CPU spin” والتي وجدها فيسبوك ضمن التعليمات البرمجية الخاصة بشبكته.

وصرح آري غرانت مدير مهندسي فيسبوك: “مسألة الدوران المستمر للمعالج تشبه وجود طفل في سيارة يستائل هل نحن هناك الآن؟ هل وصلنا؟ حيث ان إعادة الأسئلة أمر لا يؤدي إلى أي تقدم في الوصول إلى الوجهة المطلوبة”.

وأضاف آري: “إن النسخة التي تم إصدارها من تطبيق فيس بوك لنظام iOS تجلب بعض التحسينات والتي يجب أن تحل جزء كبير من المشكلة ويتحسن الوضع معها”.

كما قام فيسبوك بتحديد قضية تتعلق بتشغيل الفيديو حيث وجدوا في بعض الحالات ان قيام المستخدم بترك تطبيق فيسبوك بعد مشاهدته لشريط ما يسبب بقاء الصوت صامت في سبيل استعمال الهاتف في الخلفية ويتم الأمر على غرار الطريقة التي من المتفرض بالتطبيقات الصوتية و الموسيقية القيام بها.

وبسبب هذا الأمر فإن التطبيق الخاص بفيسبوك يستخدم موارد دون قيامه بأي شئ مفيد، وأشار آري غرانت إلى ان فيسبوك سيقوم بحل المشكلة عن طريق إزالة صوت الخلفية تماماً.

وكتب آري: “نحن ملتزمون بمواصلة تحسين استخدام البطارية من قبل تطبيقنا ويجب أن نرى تحسينات في النسخة التي تم إصدارها اليوم من التطبيق”.

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