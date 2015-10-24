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عبد الحفيظ: لن أعلق على ضغط المباريات.. ومواجهة المحلة صعبة

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عبد الحفيظ: لن أعلق على ضغط المباريات.. ومواجهة المحلة صعبة عبد الحفيظ: لن أعلق على ضغط المباريات.. ومواجهة المحلة صعبة

تحدث كريستيانو زانيتي لاعب فيورنتينا وروما السابق عن مواجهة الفريقين الأحد في الدوري الإيطالي وعن محمد صلاح نجم الأول الموسم الماضي وجناح ذئاب العاصمة حاليا.

وأفادت صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت بأن رودي جارسيا مدرب روما لن يدفع بصلاح أساسيا نظرا للضغط الجماهيري المتوقع عليه بعد رفضه تمديد إعارته مع فيورنتينا مطلع الموسم الحالي.

وذكرت الصحيفة أن الإسباني ياجو فالكي على الأرجح سيأخذ مكان صلاح الذي يعد أحد العناصر الأساسية للجيالوروسي هذا الموسم.

ويحل روما صاحب المركز الثاني ضيفا على المتصدر بفارق نقطة فيورنتينا في ملعب أرتيميو فرانكي وسألت توتو ميركاتو ويب الإيطالية اللاعب الدولي السابق عن رأيه في المباراة.

وقال زانيتي المتوج بالدوري مع روما عام 2001:"فيورنتينا عليه ألا يرتكب أخطائا قريبة من المرمى حتى لا يستغلها ميراليم بيانيتش".

وأضاف "بينما روما عليه ألا يترك المساحات في خط دفاعه تحسبا لهجوم الفيولا المعاكس. عليهم تضييق المساحات قدر الإمكان".

وأردف "صلاح؟ ربما سيعاني في الخمس دقائق الأولى من المباراة لكن بعد ذلك سينسى كل شيء ولا أعتقد أنه سيتأثر لهذه الدرجة".

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