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بالفيديو - الداخلية بعشرة لاعبين يحقق فوزا مستحقا على الحدود

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بالفيديو - الداخلية بعشرة لاعبين يحقق فوزا مستحقا على الحدود بالفيديو - الداخلية بعشرة لاعبين يحقق فوزا مستحقا على الحدود

حقق الداخلية فوزا مستحقا على مضيفه حرس الحدود بهدف دون رد سجله إسلام عبد النعيم في الدقيقة 88 بعد خطأ فادح من طارق أبو العز.

وكان الداخلية أفضل من منافسه في مباراة شحيحة الفرص وأهدر عدة كرات في الشوط الأول قبل أن تتعقد مهمته في الشوط الثاني بعد طرد مهاجمه عمرو مرعي في الدقيقة 76.

واستمر الداخلية في الضغط إلى أن تسبب مدافع الحدود أبو العز في تلقي فريقه هدفا بعدما حاول إيقاف الكرة بصدره على مسافة قريبة جدا من المرمى.

ورفع الداخلية رصيده إلى 6 نقاط بعد فوزه على المقاولون العرب في الجولة الأولى بهدفين دون مقابل بينما توقف رصيد الحدود عند نقطة واحدة بعد تعادله مع إنبي 2-2.

شاهد الهدف من هنا.

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فيديو اليوم السابع

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