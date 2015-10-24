صور | محافظ الوادي الجديد يفتتح مشروعات تنموية بقيمة 23 مليون جنيه بالخارجة

افتتح محافظ الوادي الجديد، اللواء محمود عشماوي، اليوم يرافقه عدد من القيادات التنفيذيه بالمحافظة مشروعاتٍ تنمويةٍ جديدةٍ بمركز الخارجة تمثلت في افتتاح ملعب خماسي بمركز شباب المنيرة بتكلفة 800 الف جنيه.

وشهد المحافظ بدء صيانة مدرسة عبد المجيد الجغيلي بتكلفه تجاوزت 2 مليون جنيه، وافتتاح صيانة مدرسة صلاح الدين الإعداديه بتكلفة 1.2 مليون جنيه وافتتاح كمين السلام بطريق ( الخارجة – الداخلة ) بتكلفه 800 ألف جنيةٍ وافتتاح ملعب خماسي بمركز شباب الخارجة بتكلفة 800 ألف جنية وافتتاح عملية توصيل التيار الكهربائي للخلية ( د ) بتكلفه 11,1 مليون جنية.

وقام المحافظ بوضع حجر أساس لعدد من المشروعات التنموية بمركز الخارجة وهى ( وضع حجر أساس لمدرسه الشعراوي الثانوية بنات بتكلفه 4.7 مليون جنية ووضع حجر أساس لتطوير منطقه عين أم الزير والشيخ ميمون بتكلفه 1.5 مليون جنية.

وخلال جولة المحافظ الافتتاحيية، شهد مهرجان ذوي الاحتياجات الذي نظمته مديرية الشباب والرياضة بالتنسيق مع جمعية الأسر المتألفة بمقرالصالة المغطاة بمدينة الخارجة.