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محافظة الفيوم تنعى الشهيد عبد الرحمن البشيهى ضحية تفجير العريش

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محافظة الفيوم تنعى الشهيد عبد الرحمن البشيهى ضحية تفجير العريش محافظة الفيوم تنعى الشهيد عبد الرحمن البشيهى ضحية تفجير العريش
أصدر الديوان العام بمحافظة الفيوم منذ قليل بيانًا نعت فيه، شهيد الواجب الوطنى الملازم أول عبد الرحمن على عبد الفتاح البشيهى الذى استُشهد اليوم إثر عملية إرهابية خسيسة استهدفت مدرعة شرطة بعبوة ناسفة على الطريق الدائرى بالعريش.

وأعرب محافظ الفيوم عن خالص عزائه وصادق مواساته لأسرة الشهيد البطل، داعيًا الله عز وجل أن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وأكد محافظ الفيوم، المستشار وائل مكرم، أن هذه العمليات الإرهابية الجبانة لن تثنينا عن التصدى للإرهاب بكل أشكاله وصوره، ومواصلة مسيرة البناء والتقدم فى سبيل تحقيق الحياة الكريمة للشعب المصرى العظيم.

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مصر 365