تأجل النطق بالحكم فى 20 دعوى تطالب ببطلان الانتخابات فى البحيرة

قررت قبل قليل محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة، تأجيل النطق بالحكم فى الطعون المقدمة للمحكمة بوقف تنفيذ إعلان نتيجة انتخابات مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة للساعة السادسة من مساء اليوم، لاستكمال باقى المستندات المقدمة من الطاعنين.

يذكر أنه تم التقدم بـ20 طعنا طالب فيها المرشحون بوقف تنفيذ إعلان نتيجة انتخابات مجلس النواب لعام 2015، وببطلانها فى دوائر مركز ومدينة دمنهور ومركز مدينة كفر الدوار وأبو حمص وإدكو وحوش عيسى وأبو المطامير، ومركز بدر ووادى النطرون وغرب النوبارية.

وتطالب الدعوى الأولى رقم 46 لسنة 2015 المقامة من زهدى زكى نصرى الشامى ضد رئيس اللجنة العليا للانتخابات، والدعوى الثانية رقم 48 لسنة 2015 المقامة من علاء محمد زعيتر تطالبان بوقف تنفيذ قرار إعلان نتيجة انتخابات اللجنة الأولى ومقرها مركز ومدينة دمنهور، لقيام اللجنة بإدراج اسم مبروك محمد زعيتر، والذى حصل على 18492 صوتا وهو محكوم عليه بالسجن من محكمة جنايات دمنهور بجلسة 30 سبتمبر 2015 فى القضية رقم 2303 لسنة 2013.

وذكر المدعيان أن محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية أصدرت حكما بجلسة 12 سبتمبر 2015 بالسماح للمذكور فقط بإجراء الكشف الطبى، لاستكمال باقى أوراق ترشحه، باعتباره محبوسا احتياطيا، ولم يكن الحكم الجنائى قد صدر بعد.

وتم قبل قليل رفع 11 دعوة أخرى تم ضمها لهذه الطعون ليصل إجمالى عدد الطعون 20 طعنا، وجميعها تطالب بوقف تنفيذ قرار إعلان نتيجة انتخابات الدائرة الأولى بدمنهور، والدائرة الثالثة بكفر الدوار، والرابعة بأبو حمص وإدكو، والسادسة بحوش عيسى وأبو المطامير والدائرة التاسعة مركز بدر ووادى النطرون وغرب النوبارية.

وتطالب الدعوى الثالثة رقم 47 لسنة 2015 المرفوعة من محمود أحمد شبيب بوقف تنفيذ قرار إعلان النتيجة للدائرة التاسعة ومقرها مرمز بدر ووداى النطرون وغرب النوبارية بحجة تزوير الانتخابات بتسويد البطاقات لصالح مرشحين بأعينهم.

وتطالب الدعوى الرابعة رقم 49 لسنة 2015 المقامة من 8 مرشحين هم محمد أحمد محمد، وعمر على، وكامل يونس، وأحمد أنور، وصلاح البنا، وفوزى مغازى، وعماد علوانى، وزكريا عبد الرحيم، وأحمد عبد العزيز، والذى أقام الدعوى الخامسة رقم 50 لسنة 2015، وجميعهم يطالبون بوقف تنفيذ إعلان نتيجة انتخابات الدائرة الثالثة، ومقرها مركز ومدينة كفر الدوار بحجة أن إعلان النتيجة أسفرت عن حصول ثمانية مرشحين على أعلى الأصوات هم محمود عادل شعلان وعماد فؤاد ومحمد وصال يوسف وأحمد الفيشاوى، ومحمد تمراز وعبد الله بلبع ومحمود مبروك وإسلام حامد، وطالب المدعون المرشحون الثمانية ببطلان العلمية الانتخابية لإصابتها بالعديد من العوار القانونى المؤثر فى النتيجة، وطالبوا بإعادتها بينهم جميعا.

هذا ومن المنتظر أن تمد اللجنة العليا للانتخابات المستندات كاملة للمحكمة فى تلك الدعاوى المستعجلة بعد قليل، حتى يتسنى لها الفصل فى تلك الدعاوى بوقت كاف قبل إجراء الإعادة المقرر له يومى 27 و28 أكتوبر الجارى.