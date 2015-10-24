بالصور.. افتتاح المؤتمر الثانى للباحثين الشباب بجامعة قناة السويس

طالب اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، بتمكين الشباب، مشيرًا إلى أن هناك إجراءات حاسمة لتمكين الشباب لإدارة الأمور فى المرحلة القادمة، وذلك مع التأكيد على أن عملية البحث العلمى داخل أى دولة أصبحت شريان الحياة.

جاء ذلك أثناء افتتاح الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس، واللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية المؤتمر العلمى الثانى لشباب الباحثين، تحت عنوان "آفاق النمو الأخضر للمشروعات القومية فى مصر والوطن العربى"، والذى أقيم تحت رعاية الدكتور أشرف الشيحى وزير التعليم العالى والبحث العلمى والدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس، ويرأس المؤتمر الدكتورة ناهد مصطفى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وبمشاركة 301 باحث وباحثة وبحضور نواب رئيس الجامعة الدكتور طارق راشد رحمى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور عاطف أبو النور نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حبشى النادى نائب رئيس الجامعة لشئون فرع العريش، وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس بالكليات.

وأشار الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس، إلى أنه مر بهذه التجربة الجميلة مع شباب الباحثين فى المؤتمر الأول الذى عقد عام 2013 وقاده فى ذلك الوقت الدكتور طارق راشد رحمى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وتكملها اليوم الدكتورة ناهد مصطفى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث 2015.

وأكد الدكتور ممدوح غراب، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى قد أعلن عن مبادرته لتمكين الشباب من داخل جامعة قناة السويس عند افتتاحه لأسبوع شباب الجامعات العاشر والذى توج نجاحه بحضور الرئيس السيسى، مشيرًا إلى أن هناك الكثير من التوجيهات التى نسير عليها تأكيدا للمبادرة، وهى البحث العلمى واللوائح والالتزام والانضباط والدورات التدريبية والقوافل ودور الرياضة داخل الجامعة، وعمل تجمعات للشباب داخل الجامعة.

وعلى هامش المؤتمر قام اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية والدكتور ممدوح غراب رئيس الجامعة واللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية وكل من نواب رئيس الجامعة بتفقد المعرض العلمى ومشاهدة ابتكارات الطلاب بكليات العلوم والهندسة وتكريم الطلبة الحاصلين على المركز الأول فى الأنشطة العلمية بأسبوع شباب الجامعات العاشر، والذى استضافته الجامعة مؤخرًا، كما قاموا بافتتاح مبنى كلية الحاسبات والمعلومات بالحرم الجامعى الجديد ومركز الإبداع والتسويق التكنولوجى ومركز الفنون وملاعب كرة السلة والطائرة.



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المحافظ ومدير الامن فى المؤتمر



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جانب من الحضور



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قيادات جامعة قناة السويس



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المحافظ ورئيس الجامعة اثناء المؤتمر



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رئيس الجامعة اثناء كلمتة



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محافظ الإسماعيلية اثناء الكلمة بالمؤتمر



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تكريم المحافظ من رئيس الجامعة



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تكريم مدير الامن



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احدى جلسات المؤتمر



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افتتاح مبنى الحاسبات الالية