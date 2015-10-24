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النيابة تصرح بدفن جثمان أمين حزب النور بمحافظة شمال سيناء

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النيابة تصرح بدفن جثمان أمين حزب النور بمحافظة شمال سيناء النيابة تصرح بدفن جثمان أمين حزب النور بمحافظة شمال سيناء
صرحت نيابة شمال سيناء، منذ قليل، بدفن جثمان الدكتور مصطفى عبد الرحمن، أمين حزب النور بشمال سيناء والمرشح البرلمانى عن دائرة العريش، والذى لقى مصرعه عصر اليوم السبت برصاص مجهولين.

وقال أهالى الضحية، إنه سيتم نقل جثمانه لدفنه بمدينة شطورة فى محافظة سوهاج، وتجمع الأهالى وعدد كبير من أبناء الصعيد المقيمين بشمال سيناء وجهزوا 7 سيارات ميكروباص لمرافقة الجثمان إلى سوهاج، وجارٍ إنهاء بقية أوراق وتصاريح نقل الجثمان.

مقتل أمين حزب النور بشمال سيناء بعد إطلاق مجهولين النار عليه
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