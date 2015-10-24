القضاء الإدارى يقضى بعدم قبول الطعن المطالب بإعادة الانتخابات فى أطفيح

قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية سامى عبدالله، بعدم قبول الطعن المقام من فتحى على الخطيب المرشح بالدائرة السادسة ومقرها مركز أطفيح، والذى يطالب بوقف تنفيذ القرار رقم 103 لسنة 2015 بشأن إعلان نتيجة الجولة الأولى للانتخابات البرلمانية، وإعادة الانتخابات بين كل من عبد الوهاب أحمد حسن وعبد العظيم أبو عيشة وقاسم فرج أبو زيد وعلاء الدين البحيرى، ووقف الانتخابات بالدائرة.

واختصم الطعن الذى حمل رقم 3733 لسنة 70 ق، كلا من رئيس اللجنة العليا للانتخابات لمجلس النواب لعام 2015 ورئيس اللجنة العامة لانتخابات مجلس النواب بمحافظة الجيزة.

>