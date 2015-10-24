القضاء الإدارى يقضى بعدم قبول الطعن المطالب بإعادة الانتخابات فى الوراق

قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة وبسكرتارية سامى عبدالله بعدم قبول الطعن المقام من فريد على حسين المرشح بدائرة الوراق وأوسيم، والذى طالب بوقف تنفيذ القرار الصادر من اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، بإعلان فوز المرشحين المخالفين وإجراء جولة الإعادة بينهم بدائرة الوراق وأوسيم، وهم مصطفى جعفر سالمان وأسامة الأشمونى وأحمد يوسف عبد الدايم ومدحت ظاظا ومحمود الصعيدى، ومفيد ثابت وهيام حلاوة وسعد سعد رفاعى.

واختصم الطعن الذى حمل رقم 3467 لسنة 70 ق، رئيس اللجنة العليا للانتخابات والمرشحين الفائزين الذين سيخوضون جولة الإعادة.