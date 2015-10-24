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القضاء الإدارى يقضى بعدم قبول الطعن المطالب بإعادة الانتخابات فى البدرشين

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القضاء الإدارى يقضى بعدم قبول الطعن المطالب بإعادة الانتخابات فى البدرشين القضاء الإدارى يقضى بعدم قبول الطعن المطالب بإعادة الانتخابات فى البدرشين
قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية سامى عبد الله، بعدم قبول الطعن المقام من حسن صادق الحمزاوى، المرشح بدائره البدرشين، والذى يطالب بوقف إعلان نتيجة الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية فى الدائرة رقم 3 ومقرها مدينة البدرشين، والتى تتضمن الإعادة بين كل من أبو بكر على غريب وفرج فتحى وصبحى محمود الدالى ومها الكاشف وإدراج اسم الطاعن بكشوف الإعادة.

واختصم الطعن الذى حمل رقم 3617 لسنه 70 ق، كل من رئيس اللجنة العليا للانتخابات وآخرين.

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مصر 365