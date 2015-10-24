"مرور الجيزة" يضبط 5313 مخالفة ويحجز 23 "توك توك" يسير بشوارع المحافظة

كثفت الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء مجدى إسماعيل مدير المرور، من حملاتها لإعادة المظهر الحضارى لشوارع المحافظة، والعمل على تحقيق السيولة المرورية، ورفع السيارات والدراجات النارية وكل المركبات المتروكة والمهملة بالميادين والشوارع.

وحررت الحملات المرورية 5313 مخالفة متنوعة لقيادة بدون رخصة، و2525 مخالفة انتظار خاطئ، كما تم ضبط 76 مخالفة رخص بدون قيادة و72 مخالفة بدون تسيير و1203 مخالفات نموذج 125، وتم حجز 23 توك توك يسير بالشوارع الرئيسية، والميادين بالمدينة، كما تم رصد 27 مخالفة بمطالع ومنازل الكبارى "موقف عشوائى"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه كافة المخالفات.

كما تم إجراء حملة لرصد متعاطى المواد المخدرة أثناء القيادة بالطرق، حيث أجرى التحليل الطبى لـ15 سائقا، ثبت تعاطى 3 حالات للمواد المخدرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كافة المتهمين المضبوطين وعرضهم على النيابات المختصة.