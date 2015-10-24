براءة 12 متهما بينهم سيدة من تهمة التعدى على مدير أمن قرية أيتام بمدينة نصر

قضت محكمة جنح مستأنف مدينة نصر، المنعقدة بمحكمة شمال القاهرة، اليوم السبت، بقبول استئناف 12 متهما بينهم سيدة، تابعين لقرية الأطفال sos للأيتام بمدينة نصر، على قرار حبسهم سنتين الصادر من محكمة أول درجة، وبراءتهم من تهمة التعدى على مدير أمن القرية وممارسة أعمال البلطجة داخلها لترويع أبنائها.

والمتهمون فى القضية رقم 2134 لسنة 2015 جنح مدينة نصر، هم كل من "صدفة.ع. ا"، و"ائل.س.إ"، "ممدوح. ج.أ"، و"سامح.ع"، و"مجدى.ت.ا"، و"شكرى.م.ح"، و"درويش.ع.ز"، و"هشام.ع.ا"، "سامى.غ.س"، "محسن.ى.أ"، "سيد.ع.ف"، "محمد.م".

وكشفت التحقيقات أن المتهمين منهم اليتيم ومنهم اللقطاء تربوا فى القرية منذ نعومة أظافرهم، حيث إن مبادئ العمل بالقرية تقوم على تبنى الأطفال الأيتام وفاقدى الأهل من سن يوم واحد حتى استقلالهم واعتمادهم على أنفسهم وتأسيسهم لحياة أسرية مستقلة،‏ تحت الرعاية والإشراف المباشر بمراحل التعليم المختلفة‏.

وأضافت التحقيقات، أن نظام العمل بالقرية يقوم على إنشاء بيوت مستقلة فيلات تضم كل فيلا عددًا يتراوح بين ‏3‏ و‏9‏ أطفال تقوم برعايتهم وتربيتهم موظفة بمسمى "أم" بديلة تقوم باختيارها وتدريبها ومتابعتها من خلال طاقم تعليمى وتربوى على أعلى المستويات بالهيئة والمنظمة الدولية، ولا تتسلم أعباء مهامها إلا بعد اجتيازها فترة التدريب كمساعدة للأم تحت مسمى "خالة" لمدة لا تقل عن سنتين مع المتابعة والتوجيه المستمرين، سواء من القائم التدريبى أو الأم البديلة التى تساعدها فى عملها أو مشرفة الأمهات والأخصائيات الاجتماعيات‏.

وأشارت التحقيقات، إلى أنه عند بلوغ الأبناء سن ‏14/13‏ سنة يتم انتقالهم لبيوت مستقلة خارج القرى،‏ يضم كل بيت من ‏4‏ ـ ‏6‏ شباب مع وجود مشرف ومساعد له حتى يتحقق اندماجهم بالمجتمع،‏ وبالنسبة للشابات عند بلوغهن سن ‏18‏ سنة يتم انتقالهن لبيت الشابات بنفس القرية لطبيعة عاداتهم وتقاليدهم حتى تتزوج وتنتقل لحياتها الطبيعية العادية‏.‏

وأوضحت التحقيقات، أنه بعد قيام القرية بمهام عملها وبلوغ الأبناء السن القانونية كان عليهم ترك القرية والاندماج مع المجتمع، إلا أنهم رفضوا ترك القرية واعتصموا وتجمهروا بداخلها وبحيازتهم أسلحة بيضاء، وعند اعتراض رئيس مجلس الإدارة على الأمر وتكليفه مدير أمن القرية بإخراجهم قام أحدهم بالاعتداء عليه وإصابته بعاهة مستديمة فى وجهه، الأمر الذى جعله يلجأ لإبلاغ الأمن عن الواقعة والذى بدوره قامت بالقبض عليهم.