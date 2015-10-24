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"المرور" يحرر 3588 مخالفة لسيارات تسير بسرعات جنونية أعلى الطرق السريعة

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"المرور" يحرر 3588 مخالفة لسيارات تسير بسرعات جنونية أعلى الطرق السريعة "المرور" يحرر 3588 مخالفة لسيارات تسير بسرعات جنونية أعلى الطرق السريعة
شنت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء مجدى عز الدين مدير المرور، حملات على الطرق السريعة والصحراوية المؤدية للقاهرة والجيزة.

وتمكنت أجهزة "الرادار" من ضبط 3588 مخالفة مرورية، للعديد من السيارات التى لا تلتزم بالسرعات المقررة أعلى الطرق، وتسير بسرعات جنونية ما يعرض قائدى المركبات للكوارث.

والتقطت أجهزة الرادار تلك المخالفات المرورية لمتجاوزى السرعات أعلى الطرق السريعة والصحراوية، بالقاهرة السويس، والإسكندرية الصحراوى، والمحور، والقطامية، ودمنهور، والطريق الساحلى الدولى، واتخاذ الإجراءات القانونية للمخالفين.

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مصر 365