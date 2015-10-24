"باب الحارة" يحصد جائزة أفضل مسلسل درامي سوري في استفتاء "سيدتي" لرمضان 2015

حصد مسلسل البيئة الشامية "باب الحارة7" جائزة أفضل مسلسل درامي سوري باستفتاء "سيدتي" و"سيدتي نت" لرمضان 2015.

فبرغم أن أحداث المسلسل في هذا الموسم السابع يشبه أحداث مواسمه السابقة في بعض الجوانب، وشخصياته الرئيسة ثابتة إلا أنه بأمجاد وأخلاقيات وشهامة رجال وشباب الحارة المخلصين لوطنهم، والمقاومين للإحتلال الفرنسي على حساب حياتهم الخاصة ، حقق سابقة أولى من نوعها في دراما البيئة الشامية ألا وهي صلته العميقة القوية الوثيقة بالمشاهد العربي الذي يتابع كل موسم منه بشغف واهتمام، وكأنه على موعده الأول معه.

وشخصياته أمامه لم تفقد جاذبيتها بعد خاصة: أبو عصام الذي فجع بوفاة زوجته الفرنسية وأم عصام التي تتجاوز غيرتها لمساندة زوجها والعقيد معتز الذي يتحول فجأة إلى عاشق رومانسي ويثير مشاكل بين أهل حارته واليهود بحبه ليهودية رغم معارضة عائلتها وأهل حارتها المتعصبين لدينهم.

حكاية "باب الحارة" بدأت ويبدو أنها بفوزها بجائزة أفضل مسلسل درامي سوري في استفتاء "سيدتي" لرمضان 2015 لن تنتهي. وسنشهد معاً موسمها الثامن في رمضان القادم لأن "باب الحارة" بات العمل الدرامي السوري الأكثر نجاحاً وشعبية منذ سبع سنوات لليوم،ولم تتراجع شعبيته قيد أنملة رغم الإنتقادات والإنسحابات من نجوم موسمه الأول.

وإن نفذ موسمه الثامن بحرفية عالية مستعيناً بوالده الروحي الأول الكاتب مروان القاووق سيشكل هذا المسلسل علامة فارقة في الدراما السورية تضاهي علامات هامة في الدراما المصرية مثل: "ليالي الحلمية" لكاتبه الراحل أسامة أنور عكاشة رغم اختلاف الطرح والمعالجة والشكل الدرامي إلا إنهما حققا النجاح والشعبية ذاتهما في العالم العربي.

"باب الحارة" فكرة وتأليف: مروان قاووق (صاحب الفكرة والمؤلف الأول له)،سيناريو وحوار:عثمان جحا،إخراج: عزام فوق العادة،وبطولة: عباس النوري،أيمن زيدان،وائل شرف،ميلاد يوسف،وفاء موصللي وكندة حنا وآخرون.

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