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وفاة والدة مادلين مطر ونعي مؤثر من مادلين

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وفاة والدة مادلين مطر ونعي مؤثر من مادلين وفاة والدة مادلين مطر ونعي مؤثر من مادلين

السبت 24-10-2015 14:29

أعلنت مادلين مطر خبر وفاة والدتها السيدة بهيجة مطر هذا الصباح، حيث كتبت على حسابها الخاص على "إنستغرام" "ببالغ الحزن والاسى اعلن لكم وفاة والدتي الحبيبة بهيجة مطر التي رحلت صباح اليوم... وقد قيل ان الحياة مثل حديقة ورود والله يختار منها الافضل، واليوم اشعر بأن هذا القول صحيح".
وكتبت في رثاء والدتها "لا يمكن ان اتقبل حقيقة انك رحلت ولن اسمع صوتك مرة اخرى ولن ارى ابتسامتك اشتقت اليك امي. لنصلي جميعنا لها ولترقد بسلام".
وكانت والدة مادلين تصارع المرض، وقد أسلمت الروح بهدوء هذا الصباح.
"سيدتي نت" تتقدم بأحر التعازي من مادلين مطر عسى أن يتغمد الله والدتها بواسع رحمته.

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سيدتي