مسلسل "مولد وصاحبة غايب" لـ هيفاء وهبي في المحكمة

فوجئ القائمون على مسلسل "مولد وصاحبه غايب"، بقناة "فلول" التي تملكها الراقصة الاستعراضية سما المصري تعرض المسلسل من دون أن تكون قد اشترت العمل أو دفعت حقوق عرضه، وهو ما أثار غضب صناعه وقرر منتجه محمد فوزي مقاضاة القناة وفق قانون حماية الملكية الفكرية.

من جهتها، علّقت سما المصري في اتصال مع "سيدتي نت" على الخبر، مؤكدة أنّ القناة لم تعد تخصها لأنها باعتها منذ أشهر، بالتالي هي لم تعد مسؤولة عما يبثّ عليها.

يذكر أنّ المسلسل عرض بعد تأجيله مرات عدة في شهر رمضان الماضي، لكنه لم يحقق أي نجاح يذكر سواء على المستوى النقدي أو الجماهيري.

المسلسل من بطولة هيفا وهبي وباسم سمرة وفيفي عبده وإخراج شيرين عادل.