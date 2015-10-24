أخبار عاجلة

دراسة: جراحات استئصال المرارة قد لا تكون ضرورية في كثير من الأحيان -
هل ينمي الاستماع إلى الموسيقى الذكاء؟ -
محافظ القليوبية يلغي قرار وقف 3 جمعيات أهلية بكفر شكر -
الفرقاطة الروسية جريجوروفيتش تتوجه إلى سوريا -
الريال في مهمة صعبة أمام أتلتيكو.. وبرشلونة يراقب -
8 الصبح - السفير هاني خلاف حول الملف السوري والضربة الأمريكية التى تواجهت لقوات بشار الأسد -
أسعار اللحوم والدواجن والأسماك.. اليوم السبت -
«الزراعة» تنظم ورشة تدريبية لتعزيز الأمن الغذائي -
8 الصبح - السفير هاني خلاف : أستغرب من "الشماتة" الظاهرة من المعارضة السورية بعد الضربة الأمريكية -
السيسي يلتقي وفدا من الكونجرس في «الاتحادية» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

مسلسل "مولد وصاحبة غايب" لـ هيفاء وهبي في المحكمة

Google+ Print
مسلسل "مولد وصاحبة غايب" لـ هيفاء وهبي في المحكمة مسلسل "مولد وصاحبة غايب" لـ هيفاء وهبي في المحكمة

السبت 24-10-2015 15:05

فوجئ القائمون على مسلسل "مولد وصاحبه غايب"، بقناة "فلول" التي تملكها الراقصة الاستعراضية سما المصري تعرض المسلسل من دون أن تكون قد اشترت العمل أو دفعت حقوق عرضه، وهو ما أثار غضب صناعه وقرر منتجه محمد فوزي مقاضاة القناة وفق قانون حماية الملكية الفكرية.
من جهتها، علّقت سما المصري في اتصال مع "سيدتي نت" على الخبر، مؤكدة أنّ القناة لم تعد تخصها لأنها باعتها منذ أشهر، بالتالي هي لم تعد مسؤولة عما يبثّ عليها.
يذكر أنّ المسلسل عرض بعد تأجيله مرات عدة في شهر رمضان الماضي، لكنه لم يحقق أي نجاح يذكر سواء على المستوى النقدي أو الجماهيري.
المسلسل من بطولة هيفا وهبي وباسم سمرة وفيفي عبده وإخراج عادل.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

مواضيع متعلقة
بالفيديو || شيرين رضا عن «علقة حقيقية» من أحمد الفيشاوي: «كنا بنعك»

بالفيديو || شيرين رضا عن «علقة حقيقية» من أحمد الفيشاوي: «كنا بنعك»

محمود طاهر يكلف شيرين شمس بتمثيل الأهلي في حفل الزمالك

محمود طاهر يكلف شيرين شمس بتمثيل الأهلي في حفل الزمالك

«جمالي طبيعي» و«أكره الزواج».. أجرأ تصريحات شيرين رضا في «شيري استوديو»

«جمالي طبيعي» و«أكره الزواج».. أجرأ تصريحات شيرين رضا في «شيري استوديو»

شيرى ستوديو - الحلقة الـ 12 الموسم الأول | شيرين رضا وباسل خياط وبلقيس | الحلقة كاملة

شيرى ستوديو - الحلقة الـ 12 الموسم الأول | شيرين رضا وباسل خياط وبلقيس | الحلقة كاملة