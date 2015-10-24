هدية غربية من جورج كلوني لزوجته في عيد زواجهما

قدّم النجم العالمي جورج كلوني هديّة غير متوقعة لزوجته المحامية اللبنانية أمل علم الدين.

كلوني الذي احتفل مؤخراً بعيد زواجه الأول، حيث توجّه وزوجته إلى مطعم Asanebo الفخم في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، وتناولا عشاءً رومنسياً، قدّم لها هديّة لم تكن عادية.

وذكرت صحيفة Inquisitr ان كلوني، الذي يشعر بأنه أحمق حين يتحدث مع أمل، إشترى لها مطعم سوشي في لندن، بسبب إدمانها على هذا النوع من الطعام.

وكشفت الصحيفة أنّ المطعم يقع بالقرب من منزل الثنائي في العاصمة البريطانية لندن، مشيرة إلى أن جورج كلوني أقدم على هذه الخطوة لإرضاء زوجته، بالرغم من أنّه لا يحب السوشي كثيراً، ويفضل لو أنّها تتناول طعاماً آخر يكسبها بعض الوزن.

يشار إلى أن جورج كلوني البالغ من العمر 54 عاماً، وأمل البالغة من العمر 37 عاماً، يركزان في هذه الفترة بشدّة على موضوع الحمل، لأنّ الوقت قد حان بالفعل للإقدام على هذه الخطوة، خصوصاً وأنهما يتقدمان بالسنّ، وقد يصبح هذا الأمر صعباً في ما بعد، وقد قصدا لهذه الغاية أحد مراكز الخصوبة من أجل تلقي العلاج اللّازم، لأنّ أمل لم تحمل بالطرق الطبييعة، بالرغم من محاولاتهما الكثيرة.

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