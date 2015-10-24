"ستار أكاديمي": محمد حماقي يبرر سبب تشتته وما قصة الحذاء على رؤوس الراقصين؟

حافظ البرايم الثاني من برنامج "ستار أكاديمي" على القوة التي شهدتها انطلاقته الأسبوع الماضي لناحية اللوحات الضخمة والأفكار المبتكرة، رغم أنّ الإرتباك كان واضحاً على معظم الطلاب.

فغالبية الطلاب كانوا أفضل في البرايم الأول، كما أنّ ضيف البرايم محمد حماقي لم يكن مرتاحاً، وهو ما لاحظه مشاهدو البرنامج الذين كتبوا آراءهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، آراء أجمعت أن حماقي لم يكن بأفضل حالاته.

حماقي: هذا سبب ارتباكي

بدا محمد حماقي في البرايم مشتتاً خلال أدائه أغانيه مع الطلاب، لم يكن حماقي المرح المليء بالطاقات كما يعرفه الجمهور، كما أنه لم يكن مرتاحاً بملابسه الضيقة التي لم يغيّرها في الإطلالات الثلاثة التي أطل بها.

"سيدتي نت" سألت حماقي عن سبب عدم ارتياحه فقال "عندما يغني معي أي أحد، اكون مشغولاً به أكثر، ويكون تركيزي على الطالب الذي يغني إلى جانبي وليس على أدائي أنا، لكن بشكل عام كنت مرتاحاً جداً على المسرح".

من جهة ثانية، أثنى حماقي على نجاح البرنامج في موسمه الحادي عشر، قائلاً: "موسم موفّق كالعادة، هنشوف نجوم كثيرة، الطلاب مستوياتهم عالية، ويجب أن يستفيدوا من خبرات الأستاذة في الأكاديميّة"، كما شكر الجمهور الكبير الذي دعم نجاح ألبومه الأخير "عمرو ما يغيب".

مشهد الحذاء يستفز الجمهور

مشهد الحذاء على رؤوس الراقصين في اللوحة التي أداها الطالبان مروان يوسف ونسيم رايسي لأغنية "قوم اتحدّى" للفنانة الكبيرة ماجدة الرومي صدم الموجودين في الستوديو، قبل أن يتبيّن أنه رمز للحاكم الظالم.

الأغنية كانت مناسبة جداً للوضع الذي نعيشه في العالم العربي، كما أنّ اللوحة كانت معبّرة رغم أنها صفعت الكثيرين.

"سيدتي نت" تلتقي ماري محفوض وكلوديا مرشليان

مدربة الصوت ماري محفوض تمنت عبر "سيدتي نت" التوفيق لطلاب الموسم الحادي عشرـ مشيرة إلى أنهم "يملكون مواهب عديدة، والجمهور يشجعهم وسعيد بهم، على أمل أن يحالفهم الحظ.

بدورها، أكدت مديرة الأكاديمية كلوديا مرشليان لـ"سيدتي نت" أن "الطلاب كانوا خائفين في البرايم الثاني، وهذا أمر طبيعي". ولفتت كلوديا إلى أن "هذا العام يحمل أصواتاً جميلة وخامات قوية، ونحن ندربهم، لأننا لا نأتي بأشخاص محترفين، فنحن نزوّدهم بالخبرة في البرنامج، ونسعد جداً عندما نراهم يتطورون".

تحية إلى "شادية"

السهرة الثانية قدّمت تحيّة لعطاءات الممثّلة والمطربة الكبيرة شادية، التي لُقّبت ب"دلّوعة السينما المصريّة"، عبر ميدلي لمجموعة من أجمل أغنياتها تضمّن "سونا يا سنسن"، "حبّينا بعضنا"، و"إن راح منّك يا عين" بأصوات الثلاثي حنان الخضر وهايدي موسى وشانتال جعجع، وقد بدت حنان شديدة الشبه بالفنانة هيفاء وهبي، ما دفع بالكثيرين إلى التساؤل "هل ستتكرّر قصة ابتسام تسكت هذا العام أيضاً؟".

في ختام البرايم، وقف الثلاثي النومينيه رافاييل جبّور من لبنان، فاتن عبد الحميد من البحرين، ويوسف درويش من سوريا، بانتظار نتيجة الجمهور، التي أنقذت رافاييل بنسبة 58.67 %، ليليه يوسف بنسبة 35.08%، فيما نالت فاتن 6.25%. أما تصويت الطلاّب، فأنقذ فاتن بنسبة 10 أصوات مقابل 5 ليوسف، ليكون أوّل المغادرين لمشوار الأكاديميّة.

وعلمت "سيدتي نت" أن ضيف البرايم المقبل سيكون الفنان المغربي سعد المجرد.

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