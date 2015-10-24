«كوكا» يعود للقاهرة لتلقي العزاء في والده

عاد إلى القاهرة أحمد حسن كوكا مهاجم المنتخب الوطني لكرة القدم، المحترف ضمن صفوف سبورتنج براجا البرتغالي، اليوم السبت، لتلقي عزاء والده، الذي وافته المنية، يوم الأربعاء الماضي، بعد صراع مع المرض.

والتزم كوكا باحترافيته مع ناديه، وشارك في مباراة مارسيليا، الخميس الماضي، التي جمعتهما ضمن فعاليات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي، وسجل هدفا رائعا وفقًا لما نقلته “أ ش أ”.

وذكرت صحيفة “أوجوجو” البرتغالية أن اللاعب حصل على إجازة خاصة من ناديه، للعودة إلى القاهرة، وتلقي عزاء والده، ليتأكد غيابه عن مباراة براجا، أمام بورتو، المقرر لها غدا الأحد، ضمن فعاليات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدوري البرتغالي .

" frameborder="0">