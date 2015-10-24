الأمن الجزائرى: تفكيك شبكة لدعم الجماعات الإرهابية فى ولاية سكيكدة

تمكنت أجهزة الأمن الجزائرية من تفكيك شبكة هامة لدعم وإسناد الجماعات الإرهابية مكونة من 29 شخصا- بينهم 5 نساء- كانوا على علاقة بالجماعات الإرهابية الناشطة بمرتفعات ولاية سكيكدة.

وحسب المعلومات التى تلقتها "النهار أون لاين" فإنه تم القبض على الشبكة إثر التضيق الأمنى على فلول الجماعات الإرهابية فى العمليات التى تقودها قوات الجيش الوطنى الشعبى وهو ما مكن من حصول عناصر الأمن على معلومات تتعلق بشبكة دعم هامة تنشط بالولاية.

وبناء على المعلومات التى حصلت عليها مصالح الأمن، تم الشروع فى التحقيق حول القضية فى إطار مكافحة الإرهاب حيث قامت عناصر فرقة الأمن الوطنى بكركرة فى ولاية سكيكدة بتوقيف المتهمين.

>