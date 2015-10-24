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لافروف: مستعدون لتقديم غطاء جوى للجيش السورى الحر فى قتاله لــ"داعش"

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لافروف: مستعدون لتقديم غطاء جوى للجيش السورى الحر فى قتاله لــ"داعش" لافروف: مستعدون لتقديم غطاء جوى للجيش السورى الحر فى قتاله لــ"داعش"

>قال سيرجى لافروف ، وزير الخارجية الروسى اليوم السبت فى حديث لقناة " روسيا ــ 1 ":"إن بلاده مستعدة لتقديم غطاء جوى للجيش السورى الحر المعارض فى قتاله ضد تنظيم "داعش ".

ودعا لافروف كافة الأطراف فى سوريا للاستعداد لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية ، معربا عن أمله فى حدوث تقدم سياسى فى الأزمة فى المستقبل القريب.

وأكد الوزير الروسى أن إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية يتعين أن يكون جزءا من أى عملية سياسية فى سوريا.وأشار إلى أن موسكو مستعدة للتنسيق بعمق مع الولايات المتحدة فى محاربة الإرهاب، موضحا أنه يشعر بأن الدول الأخرى بدأت تفهم بصورة أفضل الموقف فى سوريا رغم استمرار الدعاية المستمرة المناهضة للرئيس السورى بشار الأسد، وقال لافروف :"إن هذا يعد تحولا يعطى موسكو الأمل فى أن العملية السياسية فى سوريا يمكن أن تتقدم فى المستقبل القريب".

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