مجلس الدولة يقصي بعدم قبول الطعن على دائرة الهرم

قضت الدائرة الاولى بمحكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيي دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية سامى عبدالله، بعدم قبول الطعن المقام من السيد متولي مرشح عن دائرة قسم الهرم، والذى يطالب ببطلان الانتخابات البرلمانية بدائرة قسم الهرم واعادتها مره اخرى ومنع الرشاوي الانتخابية .

واختصم الطعن الذى حمل رقم ٣٧٢٨ لسنه ٧٠ ق، كلا من رئيس اللجنه العليا للانتخابات البرلمانية والمرشحين الأربعه الاوائل بجولة الاعاده وهم الدكتور حمدي السيسي وايهاب مبروك غطاطى والدكتور حمدي البطران واشرف الجابرى.