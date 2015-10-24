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مقتل مرشح حزب النور في شمال سيناء برصاص مجهولين

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مقتل مرشح حزب النور في شمال سيناء برصاص مجهولين مقتل مرشح حزب النور في شمال سيناء برصاص مجهولين

قوات الجيش

قًتل مرشح في الانتخابات البرلمانية بمحافظة شمال سين، اليوم السبت.
> وأطلق مسلحون مجهولون الرصاص على مصطفى عبد الرحمن المرشح عن حزب النور السلفي لانتخابات البرلمان، أمام منزله في مدينة العريش مركز شمال سيناء وفقاً لما نقلته “سكاي نيوز”.

ويذكر أن محافظة شمال سيناء من بين محافظات المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية، التي تنطلق الانتخابات بها في 22 و23 نوفمبر المقبل، علما أن المرحلة الأولى نظمت الأحد والاثنين على أن تجرى جولة الإعادة بعد يومين.

يشار إلى أن حزب النور لم يتمكن من الفوز بأي مقاعد في الجولة الأولى من المرحلة الأولى بالانتخابات، التي شملت 14 محافظة.

وتكثف قوات الأمن المصرية تواجدها في محافظة شمال سيناء، التي تنتشر بها جماعات مسلحة تشن هجمات تستهدف الشرطة والجيش، على رأسها جماعة “أنصار بيت المقدس” التي أطلقت على نفسها مؤخرا اسم “ولاية سيناء”.

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