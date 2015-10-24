«كلوني» يهدي أمل علم الدين مطعم سوشي كهدية أول عيد زواج

فاجأ النجم العالمي جورج كلوني زوجته المحامية اللبنانية الأصل أمل علم الدين بهدية غير مألوفة لمناسبة احتفالهما بالعام الأول لزواجهما.

ووفق التقارير فإن كلوني قدم لزوجته هدية لم يسبقه عليها أحد، تمثلت بابتياعه لمطعم متخصص بتحضير الأطباق التي تحبها أمل، بعد أن اتفق مع شيف المطعم لافتتاح فرع في لندن، على أن يتكفل بكامل التكاليق، شرط ان تحضر الأطباق التي تتطلبها زوجته وتكون طازجة.

يذكر أن كلوني والذي كان يُلقّب باشهر عازب في العالم ينعم بحياة زوجية سعيدة ومستقرة مع علم الدين بعيداً عن كل الشائعات الي انتشرت بشأن علاقتها.