الملك عبدالله يلتقي جون كيري لبحث الأوضاع في القدس

بحث العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني اليوم ” السبت” في عمان مع وزير الخارجية الأمريكي جون كيري عددا من قضايا المنطقة خصوصا الأوضاع في القدس وجهود إحياء عملية السلام.

وأفاد بيان صادر عن الديوان الملكي الهاشمي بأن اللقاء تناول كذلك مستجدات الأزمة السورية وسبل التعامل معها ، فضلا عن الأوضاع في العراق وجهود محاربة التطرف والإرهاب.

وقد حضر اللقاء رئيس الديوان الملكي الهاشمي الدكتور فايز الطراونة ، ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشئون المغتربين ناصر جودة ، ومدير مكتب الملك الدكتور جعفرحسان ، والسفيرة الأمريكية في عمان أليس ويلز والوفد المرافق لوزير الخارجية الأمريكي.