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ضبط طالب بالدقهلية اخترق وآخرون موقع رئاسة مجلس الوزراء

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ضبط طالب بالدقهلية اخترق وآخرون موقع رئاسة مجلس الوزراء ضبط طالب بالدقهلية اخترق وآخرون موقع رئاسة مجلس الوزراء

أرشيفية

قالت الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية إنها تمكنت من ضبط أحد الأشخاص بمحافظة الدقهلية لقيامه وآخرين باختراق موقع رئاسة مجلس الوزراء ومركز دعم اتخاذ القرار ونشر الشائعات والأخبار الكاذبة.

وقال بيان عن الوزارة، السبت، إنه في إطار مواصلة الأجهزة الأمنية جهودها لضبط عناصر تنظيم الإخوان الإرهابى المتورطين في إنشاء صفحات على موقع التواصل الاجتماعى (فيس بوك) لنشر الشائعات والأخبار الكاذبة وزعزعة الثقة في مؤسسات الدولة؛ فقد توصلت الجهود بالاستعانة بالتقنيات الحديثة من فحص فني وتتبع البصمة الإلكترونية إلى وجود صفحة عامة على الموقع باسم (Anonymous Rabaa Square)، قام القائمون عليها باختراق موقع رئاسة مجلس الوزراء ودعم اتخاذ القرار.

وعقب تقنين الإجراءات، تبين قيام المدعو محمد أحمد السعيد عباس إبراهيم، طالب ثانوي أزهري، مقيم بدائرة مركز شرطة أجا بالدقهلية، بإدارة الصفحة المشار إليها، وقد تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المذكور في أقل من 48 ساعة، وبحوزته جهاز حاسب آلي، وبفحص الجهاز تبين وجود دلائل تُشير إلى ارتكابه الواقعة ووجود الصور والبيانات التي تم نشرها على موقع رئاسة مجلس الوزراء ومركز دعم واتخاذ القرار ووجود العديد من البرامج الخاصة بالتخفي واختراق أجهزة الحاسبات والشبكات.

وبمواجهته، اعترف بتعاطفه مع تنظيم الإخوان الإرهابي وارتكابه الواقعة بالاشتراك مع آخرين في إدارة الصفحة، بقصد تخريب المواقع الرسمية الحكومية ونشر الشائعات والأخبار الكاذبة.

تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة وأخطرت النيابة للتحقيق، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لتحديد وضبط المتهمين الهاربين.​

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