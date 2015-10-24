«ساويرس»: لم أبعث رسائل بدعم أي مرشح في المنيا

غرد رجل الأعمال المصري المهندس نجيب ساويرس، عبر حسابة الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” قائلًا: “لم أرسل أي رسائل بدعم أي مرشح في المنيا. و هذة رسائل زائفة و مفبركة تبعث بإسمي كذبًا”.

وكان قد دخل ساويرس مؤسس “حزب المصريين الأحرار”، على خط الدعاية الانتخابية المبكرة من خلال الترويج لمرشحي حزبه الذين يخوضون جولة الإعادة في المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية.

وغرد «ساويرس»، عبر حسابه على موقع «تويتر»، الجمعة، مخاطبًا جمهوره بالمحافظات التي ستجرى فيها جولة الإعادة ، بدعم مرشحي حزب المصريين الأحرار.