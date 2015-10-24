وزير البترول :7.5 مليار دولار تدفقات الاستثمارات الأجنبية فى مصر

قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إن تدفقات الاستثمارات الاجنبية المباشرة فى قطاع البترول بلغت العام الماضى 7.5 مليار دولار سواء من فى الاستكشاف والإنتاج والتنمية.

وأضاف وزير البترول خلال لقاءه بمحررى الوزارة اليوم السبت، أنه معدلات التدفقات بالقطاع مقارنه بقطاعات أخرى تعتبر جيدة، لافتا إلى أنه من المتوقع تضاعف تلك الأرقام خلال السنوات القادمة بعد كشف شروق فى البحر المتوسط واتول وسلامات وغيرها من الاكتشافات المهمة.

وتابع: قطاع البترول من اكبر القطاعات المقرضه وجميع البنوك سواء محليا او اعلاميا تتعاون مع القطاع لأننا نمتلك منتج وثروات واحتياطيات تتضمن له ذلك، موضحا أن قطاع البترول لم يخفق حتى الآن فى سداد الاقساط لأى مؤسسات مالية سواء كانت محلية أو عالمية أو إسلامية أو عربية إضافة إلى أن البنك المركزى يقف بجوار القطاع دائما.