آخر أمنيات الملازم عبد الرحمن عبد الفتاح شهيد الشرطة بحادث العريش الإرهابى

"حلمى أن أخرج من الحياة بنفس النقاء الذى جئتُ به إليها".. كانت هذه آخر أمنيات الشهيد الملازم عبد الرحمن عبد الفتاح الشهير بـ"عبد الرحمن البشيهى" أحد أبناء محافظة الفيوم والذى استشهد اليوم فى العريش، حيث نشرها على صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك " بتاريخ 15 أكتوبر.

وكان الملازم الشهيد استشهد اليوم أثناء مرور قول أمنى، اليوم السبت، بالطريق الدائرى بدائرة قسم ثالث العريش، حيث انفجرت عبوة ناسفة زرعها مجهولون على أحد جانبى الطريق، وأسفر الحادث عن استشهاد الضابط والمجند محمد المهدى السيد، والمجند أحمد سمير إبراهيم، من قوة الأمن المركزى بالعريش، وإصابة 8 مجندين تم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج.

كما نشر الشهيد دعاء على صفحته الجمعة قبل الماضية كتب فيه "اللهم بحق يوم الجمعة وهذه الساعة المباركة، طيب قلوبنا وطمأن صدورنا، وارحم نفوسنا .. وأرح عقولنا، ربنا لا ملجأ ولا مفر منك إلا إليك، غرنا كرم الكريم فأكرمنا بكرمك الذى لا ينفذ ولا يزول ".

وكان آخر ما كتبه على صفحته أول أمس "رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا".

ننشر صورة الملازم عبد الرحمن عبد الفتاح شهيد الشرطة بحادث العريش الإرهابى

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