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بالصور.. "كوشة وزفة ومعازيم" داخل حرم جامعة حلوان

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بالصور.. "كوشة وزفة ومعازيم" داخل حرم جامعة حلوان بالصور.. "كوشة وزفة ومعازيم" داخل حرم جامعة حلوان
بدأ طلاب قسم مسرح بكلية الآداب جامعة حلوان، العام الدراسى الجديد، بطريقة مختلفة، حيث صمم الطلاب "كوشة" داخل الحرم الجامعى لجامعة حلوان، لتنظيم فرح كامل بوجود عريس وعروسه وعدد من الطلاب المعازيم.

وحصل "اليوم السابع"، على عدد من الصور تحوى زفة لعروسة وعريس داخل الحرم الجامعى بجامعة حلوان، وسط زغاريد من الفتيات وهتافات من الطلاب.

وأكد عدد من طلاب الكلية، أن هذا نشاط طلابى بالكلية، لجذب الطلاب الجدد للالتحاق والتسجيل بقسم المسرح، بدلا من المشاركة فى المظاهرات وأعمال العنف مع طلاب الجامعات الإرهابية، والاشتراك فى التمثيل والفنون بالجامعة.

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
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