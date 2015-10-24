مجموعتان سعوديتان تعتزمان ضخ استثمارات جديدة فى مصر

أكد مستثمران سعوديان اليوم انهما يعتزمان ضخ استثمارات جديدة فى مصر الفترة القليلة المقبلة ، وأشادا فى الوقت نفسه بالتطور الإيجابى لمناخ الاستثمار فى البلاد.إعلان - Ads إعلان - Ads
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>وقال مسعد العتيبى رئيس مجموعة بن سمار السعودية فى تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط على هامش مؤتمر الاستثمار فى مطروح المنعقد حاليا أن مناخ الاستثمار فى مصر يشهد تطورا إيجابيا تجاه المستثمرين العرب والأجانب من ناحية تذليل المعوقات وتسهيل عمل المستثمرين ،وأضاف " إن السوق المصرى من الأسواق الواعدة جدا ، كما أن الاستثمار فى مطروح فرصة كبيرة لكل المستثمرين " ، مشيرا إلى أن محافظة مطروح مشجعه من حيث المساحة والإمكانات.
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>وتابع قائلا " إن مجموعته تدرس ضخ استثمارات فى قطاع الطرق والعاصمة الإدراية الجديدة لمصر إضافة إلى تنفيذ مشاريع مياه فى مرسى مطروح" ، وأكد العتيبى أن الاستثمارات السعودية تتطور بشكل كبير وتلقى اهتماما من الحكومة المصرية مثل باقى الاستثمارات.
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>بدوره قال منصور بن عد الله العثيمين رئيس مجلس إدارة العربية للاستثمار السعودية لوكالة أنباء الشرق الأوسط أن مجموعته تدرس ضخ استثمارات فى قطاع الصناعة بخلاف تطوير منطقة عجيبة فى مطروح ، مشيدا بمناخ الاستثمار فى هذه المحافظة، وأضاف العثيمين إنه يجب أن تدعم الحكومة بشكل أكبر خطوة الشباك الواحد فى التعامل مع المستثمرين.
>- تصفيق حاد من الحضور بالمؤتمر الاقتصادى تقديرا لـ"محلب"
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- مؤتمر مطروح الاقتصادى ينطلق بتلاوة آيات من القرآن الكريم
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- انطلاق فعاليات مؤتمر "مطروح مستقبل الاستثمار" بحضور حشد من المستثمرين
- تواجد أمنى مكثف بمحيط مقر انعقاد المؤتمر الاقتصادى بمطروح
- بعد قليل.. انطلاق مؤتمر "مطروح مستقبل الاستثمار" وسط إجراءات أمنية مشددة
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>وقال مسعد العتيبى رئيس مجموعة بن سمار السعودية فى تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط على هامش مؤتمر الاستثمار فى مطروح المنعقد حاليا أن مناخ الاستثمار فى مصر يشهد تطورا إيجابيا تجاه المستثمرين العرب والأجانب من ناحية تذليل المعوقات وتسهيل عمل المستثمرين ،وأضاف " إن السوق المصرى من الأسواق الواعدة جدا ، كما أن الاستثمار فى مطروح فرصة كبيرة لكل المستثمرين " ، مشيرا إلى أن محافظة مطروح مشجعه من حيث المساحة والإمكانات.
>
>وتابع قائلا " إن مجموعته تدرس ضخ استثمارات فى قطاع الطرق والعاصمة الإدراية الجديدة لمصر إضافة إلى تنفيذ مشاريع مياه فى مرسى مطروح" ، وأكد العتيبى أن الاستثمارات السعودية تتطور بشكل كبير وتلقى اهتماما من الحكومة المصرية مثل باقى الاستثمارات.
>
>بدوره قال منصور بن عد الله العثيمين رئيس مجلس إدارة العربية للاستثمار السعودية لوكالة أنباء الشرق الأوسط أن مجموعته تدرس ضخ استثمارات فى قطاع الصناعة بخلاف تطوير منطقة عجيبة فى مطروح ، مشيدا بمناخ الاستثمار فى هذه المحافظة، وأضاف العثيمين إنه يجب أن تدعم الحكومة بشكل أكبر خطوة الشباك الواحد فى التعامل مع المستثمرين.
>- تصفيق حاد من الحضور بالمؤتمر الاقتصادى تقديرا لـ"محلب"
>
- مؤتمر مطروح الاقتصادى ينطلق بتلاوة آيات من القرآن الكريم
>
- محافظ مطروح: الروس يبدأون فى عمل دراسات مشروع الضبعة خلال 20 يوما
>
- انطلاق فعاليات مؤتمر "مطروح مستقبل الاستثمار" بحضور حشد من المستثمرين
>
- تواجد أمنى مكثف بمحيط مقر انعقاد المؤتمر الاقتصادى بمطروح
>
- بعد قليل.. انطلاق مؤتمر "مطروح مستقبل الاستثمار" وسط إجراءات أمنية مشددة
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