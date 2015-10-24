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مجموعتان سعوديتان تعتزمان ضخ استثمارات جديدة فى مصر

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مجموعتان سعوديتان تعتزمان ضخ استثمارات جديدة فى مصر مجموعتان سعوديتان تعتزمان ضخ استثمارات جديدة فى مصر
أكد مستثمران سعوديان اليوم انهما يعتزمان ضخ استثمارات جديدة فى الفترة القليلة المقبلة ، وأشادا فى الوقت نفسه بالتطور الإيجابى لمناخ الاستثمار فى البلاد.
>اليوم السابع -10 -2015
>وقال مسعد العتيبى رئيس مجموعة بن سمار فى تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط على هامش مؤتمر الاستثمار فى مطروح المنعقد حاليا أن مناخ الاستثمار فى مصر يشهد تطورا إيجابيا تجاه المستثمرين العرب والأجانب من ناحية تذليل المعوقات وتسهيل عمل المستثمرين ،وأضاف " إن السوق المصرى من الأسواق الواعدة جدا ، كما أن الاستثمار فى مطروح فرصة كبيرة لكل المستثمرين " ، مشيرا إلى أن محافظة مطروح مشجعه من حيث المساحة والإمكانات.
>اليوم السابع -10 -2015
>وتابع قائلا " إن مجموعته تدرس ضخ استثمارات فى قطاع الطرق والعاصمة الإدراية الجديدة لمصر إضافة إلى تنفيذ مشاريع مياه فى مرسى مطروح" ، وأكد العتيبى أن الاستثمارات السعودية تتطور بشكل كبير وتلقى اهتماما من المصرية مثل باقى الاستثمارات.
>اليوم السابع -10 -2015
>بدوره قال منصور بن عد الله العثيمين رئيس مجلس إدارة العربية للاستثمار السعودية لوكالة أنباء الشرق الأوسط أن مجموعته تدرس ضخ استثمارات فى قطاع الصناعة بخلاف تطوير منطقة عجيبة فى مطروح ، مشيدا بمناخ الاستثمار فى هذه المحافظة، وأضاف العثيمين إنه يجب أن تدعم الحكومة بشكل أكبر خطوة الشباك الواحد فى التعامل مع المستثمرين.

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015


>- تصفيق حاد من الحضور بالمؤتمر الاقتصادى تقديرا لـ"محلب"
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مصر 365

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